شاهد: تامر جمال في "جاسوس في رئاسة الجمهورية"
بث الفنان الساخر تامر جمال تسجيلا جديدا بعنوان "في رئاسة الجمهورية" ضمن برنامجه "النفسية في أسبوع".
وتساءل جمال عن إمكانية أن يضع الاحتلال الإسرائيلي أحد جواسيسه في رئاسة دولة عربية.
وعرض قصة إيلي كوهين الذي عرف في سوريا باسم كامل أمين ثابت والذي وصل إلى أرفع الدرجات حتى مستشارا لوزير الدفاع.
وقال إن كوهين اليهودي المصري بعد أن سافر إلى إسرائيل ومنها إلى الأرجنتين حيث اكتسب اسمه الجديد وتقرب من رجال الجيش السوريين خاصة أمين الحافظ الذي أصبح فيما بعد رئيسا لسوريا.
وأشار إلى أن هذه ليست المحاولة الأولى والأخيرة لإسرائيل لكي تضع أحد جواسيسها في رئاسة الجمهورية، ولكنها ربما تكون المحاولة الوحيدة التي تم كشفها.
ونبه إلى أن ممارسة بعض قادة الدول العربية تشير إلى أنهم يعملون في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي وليس في صالح بلادهم التي أغرقوها بالدين وتنازلوا عن حقوقها في المياه وعن جزء منها لصالح دولة أخرى.