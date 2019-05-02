ابداعات
شاهد: تامر جمال في "المازوخية السياسية"
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة في صفحته على موقع "يوتيوب" من سلسلة "النفسية في أسبوع" بعنوان "المازوخية السياسية".
تناول جمال في حلقته ظاهرة " المازوخية السياسية" من خلال مناقشة سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع المملكة العربية السعودية ومطالبته للملك سلمان بدفع المال مقابل الحماية.
كما تناولت الحلقة الرد السعودي الرسمي على تصريحات ترمب حين قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه يجب تقبل مسألة أن أي صديق سيقول أمورًا جيدة وسيئة، لذلك لا يمكنك أن تحظى بأصدقاء يقولون أمورًا جيدة عنك بنسبة 100% حتى داخل عائلتك. سيكون هناك سوء فهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
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