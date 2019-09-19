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شاهد: تامر جمال في "السيسي طلع بشار"
بث الفنان المصري تامر جمال فيديو جديد على موقع يوتيوب من برنامجه "النفسية في أسبوع" بعنوان "السيسي طلع بشار".
وحذر جمال القوات المسلحة المصرية من إهمال السيسي الوقت بما يسمح له بتكرار النموذج السوري في مصر، مشيرا إلى أن السيسي يلمح دائما إلى توريط الجيش حال تهددت مكانته في السلطة.
وأشار إلى اتفاق وقعه السيسي مع روسيا بما يسمح لها استخدام المجال الجوي والبنية التحتية الخاصة بالمطارات المصرية.
وذكر ما قاله السيسي في مقابلة تلفزيونية أن التعاون مع الجيش الإسرائيلي قائم، مشيرا إلى شهادات من سيناء تؤكد دخول الطائرات الإسرائيلية بدون طيار إلى سيناء،
وشدد على ضرورة التحرك لإنقاذ مصر قبل فوات الأوان، على حد وصفه.
المصدر
الجزيرة مباشر