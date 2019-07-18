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شاهد: تامر جمال في "الجزائر وكأس الأمم الأفريقية"
بث الفنان المصري تامر جمال تسجيلا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي من برنامجه "النفسية في أسبوع" تحت عنوان "الجزائر وكأس الأمم الأفريقية".
وقال جمال إن الروح التي أظهرت التلاحم بين المصريين والجزائريين في المباراة الأخيرة للمنتخب الجزائري أغضبت السلطات خاصة بعد هتاف الجماهير لفلسطين ولنجم الكرة المصرية السابق محمد أبو تريكة.
وأكد على أن حب الشعوب العربية لبعضها وشعورها بوحدتها تؤكده مؤازرة جماهير كرة القدم للفرق العربية، مشيرا إلى أن الأنظمة تعمل على التفريق بين الشعوب لضمان استمرارها في السلطة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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