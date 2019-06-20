ابداعات
شاهد: تامر جمال في "اثبت وخليك مرسي"
بث الفنان والأخصائي النفسي المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع" على صفحته بموقع يوتيوب تحت عنوان "اثبت وخليك مرسي".
تناول جمال في حلقته وفاة الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا، والذي لفظ أنفاسه أثناء محاكمته، الإثنين الماضي.
جمال استعرض التاريخ المرضي للرئيس الراحل منذ اعتقاله بعد الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013 متهما "القضاء والعسكر والإعلام" بقتل مرسي.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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