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شاهد: "بعد بكره" مع عبد الله الشريف
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا على صفحته بموقع "يوتيوب" تحت عنوان "بعد بكره".
وانتقد الشريف انهيار البنية التحتية في مصر بسبب موجة من الأمطار التي هطلت على العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى.
وقال الشريف إن السبب في انهيار الطرق وتعطل الصرف هو الفساد المستشري في جسد السلطة في مصر.
وعرض صورا لبعض التجهيزات لبناء الوزارات والقصور في العاصمة الإدارية الجديدة وقيمة تكلفتها على ميزانية الدولة.
وأشار إلى مفارقة في المبالغة في تشييد القصور للرئيس والوزراء، وإهمال البنية التحتية للمواطنين.
وشدد الشريف أن السبب فيما وصلت إليه مصر هو الحكم العسكري المباشر وتعيين اللواءات في المناصب المدنية وتهميش المدنيين من إدارة الدولة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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