ابداعات
شاهد: باكوس يشرح نصف حكاية محمد علي
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (نصف حكاية محمد علي).
ومحمد علي رجل أعمال وممثل مصري يبث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقيادات الجيش بالفساد.
وأشار إلى أنه في الدول الديمقراطية تقوم مؤسسة الرئاسة بالرد، ويقوم مجلس النواب بتقصي حقيقة الاتهامات ومحاسبة وزير الدفاع.
وقال إن علي استطاع في خلال أيام قليلة بإحداث أثر أكبر من الذي قامت به المعارضة المصرية على مدى سنوات.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية