ابداعات

شاهد: باكوس و"نخبة الباذنجان"

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا بعنوان " نخبة في الباذنجان".
وقال باكوس إن بلادنا تمر بأزمة اقتصادية، والبورصة تخسر المليارات يوميا، وقروضنا الداخلية وديونا الخارجية تتصاعد لحظيا وتتضاعف بشكل مرعب.
وأفترض أن مصر لو سئلت عن حجم قروضها، سترد كأي ملياردير عند سؤاله عن ثروته،  وتقول ديوني قبل السؤال أم بعده؟!
وانتقد باكوس النخبة التي تنافق الحكام وتقول ما يرضيهم في ظل أن البلاد تعيش أزمات تؤثر على حياة الناس.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
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محمد باكوس
مصر
الفساد
الاستبداد
النخبة السياسية
نفاق الحاكم

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