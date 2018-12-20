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شاهد: باكوس و"محافظ القاهرة"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا جديدا بعنوان "محافظ القاهرة".
وتناول باكوس في حلقته الحوار الذي دار بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومحافظ القاهرة خالد عبد العال على الهواء مباشرة، والذي أثار جدلا كبيرا في مصر.
وأكد باكوس أن السيسي هو المسؤول عن عدم معرفة محافظ القاهرة لإجابات الأسئلة التي طرحها، لأنه اختاره منذ البداية لشغل هذا المنصب، مؤكدا أن طريقة ومعايير اختيار المسؤولين في مصر فاسدة، وأن الفساد أخطر على البلاد من الإرهاب.
المصدر
الجزيرة مباشر
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