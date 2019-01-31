شاهد: باكوس و"اتنين كفاية"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلًا مصورًا جديدًا في برنامجه "مع باكوس" تحت عنوان "اتنين كفاية".
وكشف باكوس خلال الحلقة عن امتناع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نشر أي بيانات تخص معدلات الفقر في مصر بعد تعويم الجنيه المصري عام 2016، وذلك للتعتيم على حقيقة زيادة معدلات الفقر والترويج لأكذوبة الإصلاح الاقتصادي.
كما أدى تعويم الجنيه إلى رفع الحد الأدنى لدخل الفرد من 482 إلى 1014 جنيهًا، أي أن الأسرة الواحدة المكونة من 5 أفراد يجب ألا يقل دخلها الشهري عن 5070 جنيهًا، أما الأسر التي ليس لديها ذلك المبلغ فتقبع تحت خط الفقر. وهو ما ينطبق على نسبة كبيرة من الأسر المصرية.
كما تطرق باكوس إلى سيل المبادرات التي أطلقها السيسي خلال الأعوام الماضية، وكيف ترحب بها أجهزة الدولة ثم سرعان ما يختفي الكلام عنها، مع اختفاء أي مجهودات للدولة في سبيل توفير مظلة اجتماعية وتأمينية لحماية المصريين من تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.