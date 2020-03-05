شاهد: باكوس في "مكرونة بالبشاميل"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان "مكرونة بشاميل".
وناقش باكوس خلال حلقته إصرار النظام المصري على جذب المستثمر الأجنبي بشتى الطرق منذ عام 2015، وأطلق على هذا الإصرار مسمى "الرغبة الأولى" التي عرّفها بأنها تحتاج إلى سلسلة عوامل أخرى للانسجام معها وقد تكون هذه العوامل غير متوفرة أو يصعب توفيرها وبالتالي فالتخلص من هذه "الرغبة" هو الحل الأسلم لكافة الأطراف.
وأشار إلى أنه على الرغم من تصنيف البنك الدولي مصر باعتبارها دولة شديدة الهشاشة، ورغم إعلان البنك المركزي تراجع الاستثمار العام الماضي بنسبة 23% عن عام 2018، إلا أن النظام ما زال يضع "عينه" على المستثمر الأجنبي فقط دون بديل، وقدم له كافة التسهيلات الممكنة دون جدوى.
ولفت باكوس إلى أن تدخل الجيش في الاقتصاد خوّف المستثمرين الأجانب وبالتالي ما يحدث ليس غريبًا، مستغربًا من عدم اهتمام الدولة بالمستثمر المحلي ورفع كفاءة العمالة المحلية مع الاهتمام بالتصنيع والتشغيل والتصدير.