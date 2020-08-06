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شاهد: باكوس في "ما يغلاش عليك"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حقة جديدة من برنامجه "الدولجي" عبر صفحته على يوتيوب، جاءت تحت عنوان "ما يغلاش عليك".
ويتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررًا ومدافعًا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
وناقش باكوس خلال الحلقة أوضاع الاقتصاد المصري المتردية لاسيما مع تداعيات أزمة جائحة كورونا، وخص بالذكر مبادرة "ما يغلاش عليك" التي أطلقتها الحكومة لدعم المواطن والتجار والمصنعين.
المصدر
الجزيرة مباشر