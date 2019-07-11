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شاهد: باكوس في "تحت خط الكرامة"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "تحت خط الكرامة".
وأشار إلى قول ابن خلدون "إن اتباع التقاليد لا تعني أن الأموات أحياء بل يعني أن الأحياء أموات" مشيرا إلى أنه يوجد في ثقافتنا أمثال وعبارات تعودنا عليها وتحكم وتتحكم في طريقة تفكيرنا.
وعدد باكوس الأمثال والحكم التي ينتقدها ويستخدمها الناس في حياتهم اليومية مثل " الفقر مش عيب"، و"الغنى غنى النفوس"، و"خدوهم فقراء يغنكم ربنا"، و"ربك يدي البرد على قد الغطا ويدي الحمل التقيل للي يقدر يشيل"، و"الفلوس مش كل حاجة"، و"دي كلها أرزاق ومقسمها الخلاق"، و"احنا أحسن من سوريا والعراق.
وأكد أنه ليس ضد ترشيد استخدام هذه الأمثال ولكنه ضد تحولها من مرشد للناس إلى عامل يقوم على تطويعهم وسجنهم في فقرهم وحياتهم البائسة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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