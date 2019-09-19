ابداعات
شاهد: باكوس في "السيسي ومؤتمر محمد علي"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس تسجيلا مصورا على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان (السيسي ومؤتمر محمد علي).
وقال باكوس إن الرئيس المصري خلال رده على اتهامات الفنان ورجل الأعمال محمد علي اعتمد سياسة الخروج عن الموضوع وعدم الإجابة عن السؤال الأصلي.
وتساءل عن دور المشروعات الكبرى التي تقوم عليها القوات المسلحة في تخفيض الأسعار ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، قائلا هل المزارع المسكية خفضت أسعار السمك؟ وهل خفضت الصوب الزراعية أسعار الخضروات والفواكه؟ وهل خفض الإسكان الاجتماعي أسعار الشقق؟
وأشار في نهاية الفيديو إلى أن حكمة صينية مفادها أن "هذا الوقت سيمضي".
المصدر
الجزيرة مباشر
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