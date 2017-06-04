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شاهد: باكوس في الحلقة الثانية من "اصحي يا نايم"
نشر الفنان المصري الساخر محمد باكوس الحلقة الثانية من برنامج "اصحي يا نايم" تحت عنوان "مجلس النواب"
وقال باكوس إن البرلمان تحول إلى مجلس مبايعة ومسحوق لتجميل وجه النظام، إذ لم يقدم المجلس أي استجواب حتى الآن.
وأضاف أن المجلس لم يضع حلا أو لأي من المشكلات والمعضلات التي تواجه مصر كل يوم.
وباكوس فنان معارض للانقلاب في مصر وينشر أعمالا فنية تندد بممارسات الانقلاب وسياساتها خاصة بعد تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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