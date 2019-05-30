ابداعات
شاهد: "الوزير جاي" في كلمتين لشخص مع تامر جمال
وأكد جمال على ضرورة التمسك بالعبادة في أخر رمضان كما في أوله، من خلال سرد قصة استقبال أحد الموظفين للوزير المختص في بيته وكيف أنه يتهم باستقباله في أحسن حال.
وقال إن رمضان ضيف عزيز يجب أن نودعه بالعبادة كما استقبلناه بالعبادة، مشددا على ان العبادة يجب أن تكون طوال الوقت، وليس في وجود الضيوف فقط.
جمال استلهم اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي كان الفنان الكوميدي فؤاد المهندس كان يقدمه منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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