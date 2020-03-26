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شاهد: "الوباء والغباء" مع باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان "الوباء والغباء".
وتناول باكوس خلال حلقته، تعامل الدولة المصرية خلال أزمة كورونا، مع العمالة غير المنتظمة التي يطلق عليها المصريون عمال اليومية أو "الأرزقية".
وتطرق باكوس إلى عدم مراعاة الدولة لهذه الفئة أثناء فرض الإجراءات التي تقررها السلطات لمواجهة وباء كورونا ومنع تفشيه، فهؤلاء لا يتم تعويضهم بالشكل المناسب مع تطبيق حظر التجول وانقطاعهم عن مصادر أرزاقهم.
ورصد باكوس إحصائيات وبيانات عن حجم هذه الفئة في مصر، التي تتخطى الـ 20 مليون شخص، وجميعهم يتضررون من إجراءات الدولة التي لا تأخذ ظروفهم وأحوالهم بعين الاعتبار.
المصدر
الجزيرة مباشر