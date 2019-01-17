شاهد: النفسية في أسبوع و"الشيخ الجاسوس"
بث الفنان والأخصائي النفسي المصري تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع" تحت عنوان "الشيخ الجاسوس".
وتناول جمال في حلقته كيف يجند الموساد الإسرائيلي جواسيسًا على شكل مشايخ إسلاميين، منذ عقود من خلال وحدة اليهود المستعربة والتي يتم من خلالها تأهيل شباب في سن ما بين الـ18 و20 عامًا.
وعدد جمال بعض نماذج من هؤلاء الجواسيس الذين يندسون وسط الناس على أنهم مشايخ دين وخطباء في المساجد، وهم يتقنون اللغة العربية وعلى دراية واسعة بالدين الإسلامي.
جمال أشار إلى ما يسمى بـ"السمت الإسلامي"، أي المظهر الخارجي الذي من خلاله يستطيع "الشيخ الجاسوس الإسرائيلي" من خداع الناس والانخراط بينهم وتكوين صداقات حتى وصل الأمر إلى حد المصاهرة حتى لا ينكشف أمرهم.
وختم جمال حلقته بالإشارة لكيفية التعرف على الشيخ الجاسوس، إذ تجدهم يروجون للتطبيع مع الكيان الصهيوني بتأصيل شرعي ويطعنون في المقاومة الفلسطينية، لافتًا إلى أن الشيوخ المجاهدين بحق هم إما شهداء وإما في سجون الاحتلال.