شاهد: "المواطن الأشفور" مع باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة تحت عنوان "أشفور ضعيف الجناح".
وتناول باكوس خلال حلقته مصطلح "المواطن الأشفور" أو "المأشفر" وهو اسم في العامية المصرية يطلق على الشخص المفلس.
ويرى أن هذا النوع من المواطنين خدعهم النظام المصري على مدار السنوات الست الماضية، بخطابات رنانة حول الإصلاحات ومشروعات قومية كبرى لا وجود لها.
ويفرق باكوس بين المشروع القومي وغيره من المشاريع الخدمية أو التجارية، فالأول لابد أن يتكلف الحد الأدنى لتنفيذه -وفق شروط محددة- مليار دولار ليستحق اسم مشروع قومي، وهو ما لم يتحقق في أي من المشروعات التي يطرحها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويقول باكوس إن هؤلاء المواطنين الفقراء فرحوا كثيرًا بوعود السيسي في بدايات رئاسته للبلاد، فجاء العام الثاني ولم يروا شيئًا فصبروا، ثم العام الثالث فبدأوا يفكرون فيما يحدث حولهم، وتوالت الأعوام حتى مرت 6 سنوات بلا أي آثار لأي إصلاحات، حتى ظنوا أنهم وقعوا ضحية لعملية "نصب" أو "مقاولة".