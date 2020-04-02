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شاهد: "المصل" حلقة جديدة لعبد الله الشريف
بثَّ المدوّن المصري، عبد الله الشريف، مقطع فيديو جديدًا على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "المصل".
تتناول الحلقة الحديث عن محاولة اغتيال نفذتها إسرائيل على الأراضي الأردنية، في 19 سبتمبر/أيلول 1997، للتخلص من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، وذلك باستعمال مادة غير معروفة.
آلية عمل المادة غير المعروفة، والتي ألقيت على خالد مشعل في صورة رذاذ، تتمثل في تعطيل مراكز التنفس اللاإرادية، وإحداث فشل رئوي، ما يُفضي إلى الوفاة.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب