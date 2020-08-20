ابداعات
شاهد: "المصلحة" مع باكوس
بثّ الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه "الدولجي" عبر صفحته على يوتيوب، جاءت تحت عنوان " المصلحة".
وتناول باكوس خلال الحلقة "المصلحة" التي يمكن بها تفسير الكثير من المواقف التي تحكم الدول والمجتمعات والأفراد.
وناقش في هذا الصدد، موضوع تطبيع الإمارات لعلاقاتها مع إسرائيل باتفاقية سلام، وذلك ل"مصلحة خاصة" بترمب ومحمد بن زياد ونتنياهو".
كما تناول " المصلحة الخاصة" التي تحكم تعامل الحكومة المصرية في الكثير من الملفات الخاصة بالمواطن والوطن .
ويتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي" ويربط المصالح بمسمياتها المختلفة مع أحداث ومواقف مختلفة، سياسية واقتصادية ورياضية.
المصدر
الجزيرة مباشر