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شاهد: "القماشة يا باشا" مع حكاوي باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه "حكاوي باكوس" بمناسبة شهر رمضان، وجاءت الحلقة تحت عنوان "القماشة يا باشا".
وتناول باكوس خلال حلقته، واقع تعامل الحكومة المصرية مع تفشي وباء كورونا في البلاد، ورهانها على وعي الشعب مع رفع قيود العزل تدريجيًا، وهو الأمر الذي أدي إلى تفاقم الأزمة.
ويتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررًا ومدافعًا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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