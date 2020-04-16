شاهد: "القاهر والمقهور" مع باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي "مع باكوس" على صفحته بموقع يوتيوب، وجاءت الحلقة الجديدة تحت عنوان "القاهر والمقهور".
وناقش باكوس خلال حلقته هذين المصطلحين، وقال إن المجتمعات الحالية ستفرز هذين النوعين من البشر في ظل أزمة وباء كورونا، التي ستحدث هزة اجتماعية كبيرة كما أحدثت هزة اقتصادية تهدد العالم بأسره.
وقال إن تداعيات الوباء ستنتج مجتمعات قوية نوعًا ما نظرًا للتكاتف الاستثنائي من الجميع لمقاومة الجائحة، لكن ذلك أمر مؤقت ينتهي بانتهاء الأزمة، ويتبقى مئات الملايين من المسرّحين من أعمالهم والمشردين في وقت تتخبط فيه حكومات العالم في محاولة لاحتواء الخسائر.
وأضاف أن هذه الضغوط التي ألقت بثقلها على القادة والمسؤولين، صُدِّرت بشكل مباشر إلى الشعوب أو المحكومين، حتى ظهرت طبقتا القاهر والمقهور نتيجة الأزمة.
وناقش باكوس التصريحات الأخيرة لوزير المالية في مصر، الذي قال ضمن حديثه عن تداعيات الوباء في البلاد بأن 99% من أوجه الإنفاق "حتمي"، أي لا يمكن توفير أي فائض.
وأشار باكوس إلى الوضع المخيف الذي يهدد الاقتصاد المصري لاسيما إذا أضفنا إلى ذلك توقف عائد السياحة وضعف دخل قناة السويس نتيجة الجائحة، وما قد يخلفه ذلك على المجتمع المصري.