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شاهد: "الفاجر الحكيم" حلقة جديدة لعبد الله الشريف
وتناول الشريف في الحلقة قصة "السارق والرجل الصالح" اللذين التقيا في الصحراء، وكيف أصبح السارق مَلِكًا بـ"الحظ" وكيف حوّل السلطان الجائر نفسه لقاضي وجلاد والمتصرف في كل أمور العباد.
وحين تدخل الرجل الصالح ليعيد إلى السلطان "السارق" رشده، ويحاول إثناءه عن ظلمه لشعبه، وجده قد طوّع الدين لصالحه وبرر لفجره بحكمة ليخبر الرجل الصالح بأن الله اختاره ليحكمهم وهو يعلم "أني سأظلمهم إذا توليت أمرهم فلماذا اختارني؟ بالتأكيد هم يستحقون الظلم، ولو أن الله يعلم أن فيهم خيرا لاختارك أنت، هذا اختيار ربنا يا مولانا وما ربك بظلام للعبيد".
المصدر
الجزيرة مباشر
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