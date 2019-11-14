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شاهد: "العنبوكة" مع عبد الله الشريف
بث الفنان المصري عبد الله الشريف تسجيلا مصورا جديدا بعنوان "العنبوكة".
تناول الشريف في تسجيله الجديد أوضاع السجون المصرية في ظل تقرير أممي كشف عن أن نظام السجون في مصر "مسؤول" عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي حيث "تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، لا سيما أثناء احتجازه لمدة خمس سنوات في مجمع سجن طرة" جنوب العاصمة القاهرة.
التقرير الأممي كان قال في بيان: "تلقينا أدلة موثوقة من مصادر مختلفة تفيد بأن الآلاف من المحتجزين في مصر ربما يعانون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الإنسانية".
وشدد الخبراء الأمميون في بيانهم على ضرورة أن "تقوم مصر على الفور بإصلاح الأوضاع في سجونها، وكذلك منع التعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب أو سوء المعاملة، والحق في المحاكمة العادلة، والحصول على الرعاية الطبية الكافية".
المصدر
الجزيرة مباشر
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