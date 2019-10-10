ابداعات
شاهد: "العميل باع النيل" مع تامر جمال
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع" على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "العميل باع النيل".
وتناول جمال في الحلقة حالة الغضب التي تعم الشارع المصري بعد إعلان مصر السبت الماضي فشل المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وعقب إعلان فشل المفاوضات تصدر وسم "السيسي_ضيع_مية_النيل" قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر في مصر، حيث عبر النشطاء عن غضبهم، محملين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عما آلت إليه المفاوضات.
المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب