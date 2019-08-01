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شاهد: "العصفورة" مع تامر جمال في "كلمتين لشخص"
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ"عطوة كنانة"، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان "العصفورة" في إطار سلسلة حلقاته "كلمتين لشخص".
وتناول جمال في حلقته (الموظف العصفورة) الذي ينقل كلام وتحركات زملائه داخل دائرة العمل إلى المدير أو المسؤول مسببًا بذلك الأذى لكل من حوله والوقيعة بين الناس.
جمال أكد أن "نقل الكلام" من الأمراض الاجتماعية الخطيرة والتي يفوق تهديدها المرض العضوي بمراحل، فهي حتى تمتد لتفسد الحياة العائلية، وبالتالي يعتبرها جمال كما "الوباء" أو "اللعنة".
جمال استلهم اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي قدمه الفنان الكوميدي فؤاد المهندس الراحل منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
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