ابداعات
شاهد: "الصلح خير" وكلمتين لشخص مع تامر جمال
بث الفنان المصري الساخر تامر جمال الشهير أيضًا بـ"عطوة كنانة"، تسجيلًا مصورًا جديدًا في صفحته على يوتيوب بعنوان "الصلح خير" في إطار سلسلة حلقاته "كلمتين لشخص".
وتناول جمال في حلقته المبادرة للصلح بين المتخاصمين وخاصة الأقرباء منهم، في رمضان الفضيل.
جمال استلهم اسم برنامجه من برنامج إذاعي ساخر كان الأشهر في مصر منذ أواخر الستينيات من القرن الماضي، هو برنامج "كلمتين وبس" والذي قدمه الفنان الكوميدي فؤاد المهندس منذ عام 1968، وعالج البرنامج سلبيات الشعب المصري والحكومة المصرية والروتين.
المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية