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شاهد: الشاب أشرف "في الكنافة 3"
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف الحلقة الثالثة من برنامج "في الكنافة" على موقع الجزيرة مباشر.
ويجسد الشريف في هذا البرنامج دور "الشاب أشرف" الذي يتناول أمورا وقضايا سياسية واجتماعية بأسلوب ساخر.
وتتناول الحلقة الثالثة من البرنامج بطريقة ساخرة الحوار الذي دار بين أحد أعضاء البرلمان المصري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في محافظة دمياط، حين طالب النائب بتأجيل زيادة الأسعار نظرا للأعباء المعيشية التي يعاني منها المصريون فما كان من السيسي إلا أن عنفه واتهمه بعدم دراسة الكلام الذي يطرحه.