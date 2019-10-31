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شاهد: "السبنسة" مع عبد الله الشريف
بث الفنان المصري عبد الله الشريف فيديو جديد على صفحته بموقع "يوتيوب" بعنوان "السبنسة".
تناول الشريف حادثة وفاة شاب وإصابة آخر في مصر بعدما أجبرهما محصل قطار على القفز منه أثناء سيره، بحسب رواية شهود العيان، لعدم حيازتهما لتذكرة الركوب.
الشهود قالوا إن محصل القطار أجبر الشابين على القفز من القطار أثناء سيره قرب قرية "دفرة" التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية شمالي مصر، لعدم قدرتهما على دفع ثمن التذكرة، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
الحادثة أثارت غضبا واسعا في مصر ومطالب بمحاسبة المسؤولين، وفي مقدمتهم وزير النقل الفريق كامل الوزير.
المصدر
الجزيرة مباشر
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