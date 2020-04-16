شاهد: الروشتة النفسية.. وأحوال العالقين المصريين
بثّ الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه "روشتة نفسية".
وجاءت الحلقة تحت عنوان " دولة عالقين".
وتحدث جمال في الحلقة عما يجده آلاف المصريين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج ومعاناتهم، بسبب عدم استجابة السلطات المصرية بإرجاعهم إلى بلدهم.
وقال إن "لنفسية" متأثرة بحالة المصريين الذين تقطعت بهم السبل في دول العالم.
ورصدت الحلقة عددا من الفيديوهات التي تنقل مشاهد من أحوالهم.
كما تناولت أحوال المصريين الذين عادوا إلى مصر وطلب منهم أن يدخلوا العزل في أحد الفنادق لكن على حسابهم الخاص.
وتناولت الحلقة، أحوال آخرين لم يرجعوا وتم رميهم في الصحراء والتعامل معهم بفظاظة من قبل القوة الأمنية، كما تناول أحوال بعض المصريين الذين تقطعت بهم السبل وبعضهم أضرب عن الطعام.
وتحدث جمال أيضا عن مصريين ظهروا في فيديو قالوا فيه إنهم في قطر ويريدون العودة إلى مصر، وعندما استأجرت السلطات القطرية طائرة إسبانية على حسابها لعودتهم إلى مصر، رفضت السلطات هناك استقبالهم، وقال إعلامها إنهم "إخوان".
كما تحدث جمال في الحلقة عن رصد مصريين لحركة طائرات مصرية تقوم بإجلاء مواطنين أمريكيين من مدن عديدة في باكستان، في وقت لا يجد مصريون تلك المعاملة.
وفي ختام حديثه، قال جمال إن الضغط الإعلامي الذي تقوم به مواقع التواصل الاجتماعي للدفع باتجاه إنقاذ المصريين الذين تقطت بهم السبل لا يمثل إلا مادة إعلامية خصبة لأبواق النظام.
وتساءل في ختام الحلقة "عن الحل لإنقاذ الآلاف في الغربة.. هل هو مزيد العمل لكشف اللصوص والمقصرين أم لابد من حركة فعلية على الأرض تدعم ذلك"؟