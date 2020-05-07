شاهد: الروشتة النفسية.. من يقتل الجنود في سيناء؟
بثّ الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (روشتة نفسية) تحت عنوان "مين بيقتل جنود سينا"؟
وتحدث جمال في الحلقة وقال إن "النفسية متأثرة، بمقتل عدد كبير من الجنود المصريين في سيناء"، وإن ذلك يحدث منذ سبع سنوات.
وتطرق في بداية الحلقة إلى الهجرة اليهودية من مصر التي كانت تروج لها إسرائيل لجذب المستوطنين لأرض فلسطين آنذاك، وقال إن عبد الناصر أهدى إسرائيل 60 ألف مواطن يهودي مصري.
وأورد شهادات لعدد من اليهود المصريين في فيديوهات يتحدثون فيها عن حيثيات وظروف هجرة الأسر اليهودية من مصر، بعد الثورة، حيث كان يتم حثهم على ذلك، عن طريق الترغيب والترهيب.
كما تناول دور عصابات الهاغاناه اليهودية ضد كل من يحاول أن يعود من "أرض إسرائيل" بعد أن يكتشف أن الأوضاع التي أغروهم بها للهجرة إلى إسرائيل لم تكن حقيقية.
وربط في ذلك بين أحداث الحرس الجمهوري في مصر وقال، إن هناك مجموعة الصاعقة والمظلات كانت شغلها قنص المتظاهرين والضرب في الرأس، وأشار إلى أن أحد الذين قاموا بذلك وهو نقيب، وجد بعد ذلك مقتولا بعد أن تم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما تناول حوادث "إطلاق نار" التي يتم التصريح بها كثيرا من قبل السلطات المصرية في العديد من الأحداث، منها حادثة قتل الباحث الإيطالي ريجيني وحادثة مقتل الجنود في بئر العبد.
وتساءل عن عدم وجود أي ممن يتم "تبادل إطلاق النار" معهم بحسب ما تقول السلطات المصرية، وهو على قيد الحياة لمعرفة الحقيقة منه.
وتطرق موضوع الحلقة كذلك إلى حديث السيسي المتكرر عن التنمية في سيناء، منذ عام 2015.. وتكليفه لعدد من المسؤولين بذلك دون أن يظهر للعيان أي تنمية في سيناء أو توقف العنف فيها.
ودعا كل من يفكر من الجنود والضباط بالذهاب إلى سيناء بالحذر الشديد حيث إن هناك دائما "النيران صديقة".