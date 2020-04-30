شاهد: الروشتة النفسية.. مصر من الكفتة إلى الشلولو
بثّ الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (روشتة نفسية).
وتحدث جمال في الحلقة وقال إن "النفسية متأثرة من طلب مصر قرض من صندوق الدولي لمواجهة فيروس كورونا" وحديث السيسي عن تخصيص مصر 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا وقوله "هي مصر قليلة ولا إيه؟".
وتناول جمال ما جاء على لسان مصريين في وسائل الإعلام من معلومات مثيرة للجدل عن علاج فيروس كورونا منها "الشلولو والشاي والعلاج بالكفتة" ودعا لأن يكون التعامل مع المرض الفتاك بجدية شديدة ومن قبل متخصصين.
وتساءل في الحلقة عن مبلغ الــــــــــ 100 مليار جنيه التي تحدث عنها السيسي وقال إنها خصصت لمحاربة فيروس كورونا وأبدى خشيته من أن تكون قد تمت سرقتها أو أن تستخدم في بناء القصور.
وتناول جمال القرض رقم 7 الذي طلبته مصر من صندوق النقد وقال إنه سيخرب البلد، وتساءل عن دور مجلس الشعب وعدم مطالبته بمعرفة مصير الـ100 مليار جنيه التي اختفى أثرها ولم يعرف عنها شيء.
كما أشار إلى أن الدولة بدأت بطباعة النقود وأورد صورا لفئة ورقية جديدة وتاريخ طباعتها الذي يشير إلى 6 أبريل 2020.. موضحا الفلوس خلصت والعصابة بدأت تطبع الفلوس".
وأوضح جمال، أن ذلك سيؤدي لزيادة التضخم وارتفاع الأسعار، إضافة إلى شروط صندوق النقد الذي يطالب برفع الدعم عن السلع وتسريح مليوني موظف وزيادة الضرائب.
وقال إن ذلك يأتي في وقت يبعث فيه السيسي مساعدات إلى دول مثل أمريكا وبريطانيا والصين، في وقت يغرق فيه البلد في الديون وتطلب القروض.