شاهد: الروشتة النفسية.. كيف تصنع كيكة اسفنجية من حجر وبطارية
بثّ الاختصاصي النفسي المصري تامر جمال، حلقة جديدة من برنامجه (روشتة نفسية) تحت عنوان"كيف تصنع كيكة اسفنجية من حجر وبطارية.
وتحدث جمال في الحلقة وشرح" هل يمكن لمقاومة شعبية أن تقهر جيش نظامي بعتاده ومخابراته؟ فقال إن هناك رجلا استطاع أن يحيي النضال والمقاومة في نفوس أبناء وطنه، لكنه عبقري وسانده شعبه في ذلك.
وأشار في ذلك إلى مايكل كولينز في أيرلندا الذي "مرمط الجيش الإنجليزي في انتفاضة عيد الفصح عام 1916.
وسرد قصة مايكل كولينز الذي حارب الاحتلال الإنجليزي لبلاده بنفس سلاحه- وهو "سلاح المعلومات" حيث كان الإنجليز يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن الإيرلنديين ما ساعدهم على قمع الثورات المتتالية.
وقال إن كولينز استطاع تنظيم مجموعات الأيرلنديين لتجميع المعلومات وبذلك أنشأ أكبر شبكة مخابرات شهدتها إيرلندا وامتدت حتى العاصمة البريطانية لندن نفسها ما جعله المطلوب الأول لبريطانيا في لك الوقت.
وقارن ما كان يفعله كولينز، بما كان يقوم به الثوار في مصر إبان مقاومة الاستعمار البريطاني من محاربة المتعاونين مع الاحتلال، ما جعل الكثيرين يحجمون عن التعاون مع المستعمر.
وأشار مع ذلك إلى نجاح كولينز في طرد المستعمر البريطاني في فترة وجيزة استغرقت 3 سنوات منذ بدء المقاومة في حين احتاجت مصر إلى سنوات عديد حتى استطاعت التخلص من الاستعمار البريطاني.
وثمن دور أيرلندا ومواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية، في وقت يهرول فيه أشقاء عرب نحو إسرائيل لتطبيع العلاقات معها.