شاهد: الروشتة النفسية.. رمضان بلا مساجد
وجاءت الحلقة تحت عنوان "رمضان بلا مساجد"
وأعطى جمال في الحلقة لمحة لما يواجه مساجد القاهرة من هدم وحرق وتفجير ومطاردة للمصلين وأورد فيديوهات لبعض المساجد المهدومة.
وتحدث عن القاهرة "مدينة الأف مئذنة" وما شهدته مساجدها من حوادث أودت في بعضها بحياة المصلين.
كما تناول حديث وكيل وزارة الأوقاف الذي قال فيه إن هدم المساجد جاء بناء على تعليمات عليا لدخولها في حيز مشروع تنفذه القوات المسلحة.
وأورد اقتحامات لمساجد من قبل بلطجية وتهديدهم للمصلين في أحد المساجد في القاهرة، وكذلك تصفية المصلين، وأشار في ذلك إلى الهجوم على مسجد الروضة.
وقتل في ذلك الهجوم الذي لم تظهر نتيجة تحقيق فيه أكثر من 300 من المصلين في هجوم وصفته رويترز بأنه "الهجوم الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث" وكان في 24 نوفمبر 2017.
وأورد جمال مسالة إطلاق النار على المصلين وإحراق مسجد رابعة.. ثم ختم بإغلاق المساجد الذي تم في الآونة الأخيرة بعد تفاشي فيروس كورونا، في حين تم السماح لتجمعات أخرى أكثر خطورة في نشر الفيروس.
وضرب لذلك مثلا محطات المترو والأسواق المزدحمة مثل الموسكي، وتصوير المسلسلات التلفزيونية في مدينة الإنتاج الإعلامي بكل التجمعات الكبيرة التي تحويها.
وأشار إلى أن بعض الناس بدأوا يقيمون الصلوات بطريقة سرية على سطوح المباني، لافتا إلى العديد من الدول سمحت بالصلاة في المساجد مع أخذ الاحتياطات الوقائية من يتباعد ووضع أقنعة واقية.