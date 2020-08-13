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شاهد: "الحكم بالأزمة" مع باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس حلقة جديدة من برنامجه "الدولجي" عبر صفحته على يوتيوب، جاءت تحت عنوان "الحكم بالأزمة".
وناقش باكوس خلال الحلقة تعامل الحكومة المصرية مع الملفات الحيوية بمنطق "الحكم بالأزمة"، وتصوير الإعلام المصري لحال البلاد على مدار 7 سنوات بأنها في حالة "حرب وجود" وذلك للتغطية على الفشل في إدارة الأزمات.
ويتقمص باكوس في الحلقة شخصية "الدولجي"، إذ يقوم بدور مؤيد للنظام المصري، مبررًا ومدافعًا عن سياسات النظام الحالي والأنظمة السابقة بطريقة ساخرة.
المصدر
الجزيرة مباشر