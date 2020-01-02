شاهد: "الجوكر وملف الأسرة" مع تامر جمال
بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم "عطوة كنانة"، حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع"، جاءت تحت عنوان "الجوكر وملف الأسرة".
وعدد جمال خلال الحلقة، 12 نقطة مقترحة من أجل تطوير ملف الأسرة في مصر، من بينها الرقابة ألأخلاقية على الإعلام للحفاظ على الأسرة وأخلاقيات المجتمع المصري وقيمه، وإعلان الحرب على المخدرات..
وأيضًا تدريب أئمة المساجد ورجال الدين بالكنائس على الإرشاد الأسري العلمي وحل الخلافات الأسرية، مع ضرورة تعيين اختصاصيين نفسيين في المساجد والكنائس الكبرى.
وكذلك إطلاق حزمة برامج وتوعية شاملة بتشجيع من الدولة لتيسير الزواج، مع ضرورة إعطاء دورات إلزامية ودورية للمقدمين على الزواج، ورفع دخل الأسرة الناشئة خصوصًا عن طريق دعم المشروعات الصغيرة، وإنشاء بنك الأسرة لحمايتها من أي كبوة أو هزة اقتصادية.
وأيضًا مراجعة قوانين الطلاق بما يحفظ حقوق الأسرة ويحمي الطفل، وفرض عقوبات قوية في حالة الإساءة إلى الأطفال، ومراجعة أساليب العمل في دور الأيتام والأسر البديلة.