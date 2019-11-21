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شاهد: "الجوكر والحلم العربي" مع تامر جمال
بث الأخصائي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم "عطوة كنانة"، حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع"، جاءت تحت عنوان "الجوكر والحلم العربي".
وتناول جمال خلال حلقته حلم الوحدة العربية، مشيرًا إلى اقتراب الموجة الثانية من الربيع العربي، وأن الثورة المصرية قادمة، ووصفها بأنها ستكون "ثورة سلمية خشنة".
جمال قال إن المصريين، وبخاصة فئة الشباب منهم، بدأوا إدراك قيمة الوحدة، مشيرًا إلى أنها في مرحلة التكوين والإعداد.
ويرى جمال أن الحراك القادم لا بد أن يكون منظمًا وليس فوضويًا، مشيرًا إلى التحركات الدولية في هذا الإطار.
وقال جمال إن الحلم ممتد على المستوى العربي أملًا في تكوين "لوبي" أو جماعات ضغط عربية قوية تجمعها وحدة الهدف والمصير.
المصدر
الجزيرة مباشر
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