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شاهد: "الجوكر المصري وملف الشباب والرياضة" مع تامر جمال
بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم "عطوة كنانة"، حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع"، جاءت تحت عنوان "الجوكر المصري وملف الشباب والرياضة".
وعدد جمال خلال الحلقة، 23 نقطة مقترحة من أجل تطوير ملف الشباب والرياضة في مصر، من بينها الاهتمام بمعلمي التربية الرياضية، والتوسع في المدارس الرياضية المتخصصة.
وكذلك تعيين اختصاصي نفسي واجتماعي في كل مركز شباب لاستيعاب الشباب ومعرفة مشاكلهم وحلها، اكتشاف المواهب من خلال المساجد والكنائس، وتسهيل رعايتهم حكوميًا، والاهتمام بالرياضة لذوي الاحتجاجات الخاصة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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