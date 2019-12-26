شاهد: "الجوكر المصري والملف القضائي" مع تامر جمال
بث الاختصاصي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم "عطوة كنانة"، حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع"، جاءت تحت عنوان "الجوكر المصري والملف القضائي".
وناقش جمال خلال الحلقة أهمية وجود "محكمة ثورية" لمحاكمة "الخونة" وقتلة الثوار، لافتًا إلى أن التطهير أولى من الإصلاحات، وأشار إلى قضاة النظام الذين يوزعون إعدامات على الشعب.
وعدد جمال خلال الحلقة، 11 نقطة مقترحة من أجل تطوير ملف القضاء من بينها، إلغاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين نائب عام مشهود له بالوطنية والانتماء للثورة، وإعادة النظر فيمن تم تعيينهم منذ انقلاب يوليو/تموز 2013.
وكذلك تعيين كل المتفوقين الذين تم حرمانهم من العمل في الهيئات القضائية بسبب الوساطة والمحسوبية، ودعم اختصاصات جهاز الكسب غير المشروع لملاحقة الفاسدين ماليًا والتحفظ على أموالهم.
وأيضًا الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، والسياسيين الملفقة لهم تهم جنائية، وإعادة النظر في رواتب القضاة، وإعادة النظر في تعيين القضاة ووكلاء النيابة وفقًا لتقديراتهم الدراسية، ومنع انتقال الضباط إلى السلك القضائي.