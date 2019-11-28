ابداعات
شاهد: "الجوكر المصري والملف الصناعي" مع تامر جمال
بث الأختصاصي النفسي والفنان المصري تامر جمال والمعرف أيضًا باسم "عطوة كنانة"، حلقة جديدة من برنامجه "النفسية في أسبوع"، جاءت تحت عنوان "الجوكر المصري والملف الصناعي".
وطالب جمال بإقامة الصناعات الوطنية المنافسة عالميًا وعلى رأسها الإلكترونيات والسيارات.
وأشار إلى ضرورة إعادة الصناعات الخاصة بكل مدينة مثل الملابس والغزل والنسيج والتعدين والأثاث.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المنزلية والقرى المتخصصة.
المصدر
الجزيرة مباشر
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