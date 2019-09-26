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شاهد: "الجمعة فرص العمر" مع باكوس

بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس فيديو جديد  من برنامجه الأسبوعي على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "الجمعة فرصة العمر".
وتناول باكوس في حلقته المظاهرات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية والتي تطالب برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكم، ومن المتوقع أن تخرج مظاهرات أخرى غدا الجمعة بعد الدعوة إلى "مليونية" لرحيل السيسي.  
وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوة الفنان ورجل الأعمال المصري محمد علي الذي اتهم السيسي وزوجته وقيادات في القوات المسلحة بالفساد وإهدار المال العام.

المصدر
الجزيرة مباشر
يوتيوب
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