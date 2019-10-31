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شاهد: "اتفرج وانت ساكت" مع باكوس
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس فيديو جديدا من برنامجه الأسبوعي على صفحته بموقع يوتيوب بعنوان "اترج وانت ساكت".
وتناول باكوس خلال حلقته، الأمطار الغزيرة التي أغرقت العاصمة المصرية القاهرة، وتسبب الصعق الكهربائي الناتج عنها، في موت عدد من الأطفال نتيجة الإهمال.
وتطرقت الحلقة إلى غرق أرقى مناطق القاهرة في شبر مياه، ما يكشف الفوضوية التي تعامل بها السلطات مع البنى التحتية وأرواح البشر.
وقال باكوس إن النظام المصري الذي يفكر في بناء مفاعل نووي وأطول برج في أفريقيا، لم يستطع التعامل مع أول هطول لأمطار الشتاء هذا العام.
وأشار الفنان الساخر إلى أن غالبية المصريين باتوا يفكرون في أمرين فقط هما "العلف والخلف"، وأن شعار المرحلة الآن هو "اتفرج وأنت ساكت" و"حاول الاستمتاع بالسيئ لأن القادم أسوأ".
المصدر
الجزيرة مباشر