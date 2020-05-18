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شاهد: ابن خلدون يفسر أزمة الفساد في البرازيل
بث الصحفي المغربي محمد الرماش تسجيلا مصورا تناول فيه أزمة اللحوم التي اندلعت قبل سنوات في البرازيل والتي أدت إلى اعتقال الرئيس السابق ميشيل تامر وشخصيات بارزة.
وتناول الرماش في الفيديو كيف أن خلاف اندلع بين روسيا والولايات المتحدة بسبب أوكرانيا تسبب في أزمة كبرى في البرازيل كان أساسها تجارة اللحوم والتي سرعان ما تحولت إلى أزمة كبرى أطاحت بالنخبة الحاكمة.
وسلط الرماش الضوء على ما ذكره العلامة عبدالرحمن ابن خلدون في مقدمته لكتابه الشهير "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر" من أن اشتغال الحاكم بالتجارة فيه فساد للحاكم والرعاية على حد سواء.
المصدر
الجزيرة مباشر