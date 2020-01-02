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شاهد: أولى حلقات باكوس لعام 2020 "أنا والنظام وهواك"
بث الفنان المصري الساخر محمد باكوس على صفحته بموقع يوتيوب، أولى حلقات برنامجه "مع باكوس" لعام 2020 بإطلالة جديدة، وجاءت الحلقة تحت عنوان "أنا والنظام وهواك".
وأشار باكوس، خلال حلقته، إلى مرور 3 سنوات على برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، دون أي نتائج ملموسة لصالح المواطنين.
وحاول باكوس التفرقة بين "فن الممكن"، و"فن استنزاف الخصوم" بشكل ساخر، موضحًا أن المواطن المصري ضحية، وأن النظام خدعه على كل الأصعدة.
وأكد أن توفير فرص العمل ليس فضلًا من الحكومة، التي من المفترض أن توظف شبابها وتستثمر طاقاتهم بدلًا من اللجوء للعمالة الأجنبية التي تتقاضى رواتبها بالدولار.
المصدر
الجزيرة مباشر
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