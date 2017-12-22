شاهد: "أردوغان شطف بن زايد" .. حلقة جديدة لعبد الله الشريف
بث الفنان المصري الساخر عبد الله الشريف حلقة جديدة أمس بعنوان "أردوغان شطف بن زايد".
الفيديو جاء تعليقا على أزمة تغريدة مسيئة للعثمانيين والرئيس التركي أردوغان أعاد نشرها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد.
واستدعت الخارجية التركية أمس، القائمة بأعمال سفارة الإمارات لدى أنقرة، على خلفية التغريدة التي اعتبرتها تركيا "مسيئة".
وأعربت الخارجية التركية للقائمة بأعمال سفارة الإمارات عن استيائها من نشر وزير خارجية بلادها تغريدة مسيئة لـ"فخر الدين باشا" القائد العسكري العثماني.
ومؤخرا، أعاد وزير خارجية الإمارات، نشر تغريدة ادّعى خلالها ارتكاب فخر الدين باشا، جرائم ضدّ السكان المحليين.
وأثارت التغريدة موجة غضب كبيرة في تركيا، ودفعت بالرئيس رجب طيب أردوغان، إلى مهاجمة ناشر التغريدة بالقول "حين كان جدنا فخر الدين باشا، يدافع عن المدينة المنورة، أين كان جدك أنت أيها البائس الذي يقذفنا بالبهتان؟"