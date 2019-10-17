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تامر جمال يرد على السيسي: مصر ليست عارية (فيديو)
بث الفنان المصري تامر جمال حلقة جديدة من "النفسية في أسبوع" على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورد جمال في الحلقة الجديدة على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قال فيها إن "مصر كشفت ضهرها .. وعرت كتفها" في إشارة إلى أحداث ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وقال إن تصريحات السيسي كشفت عن قبح نظرته لمصر، مشيرًا إلى أنه أثناء ثورة 25 يناير ينظرون إلى الشعب إلى أنه طفل صغير ترعاه المؤسسة العسكرية.
وشدد على أن مصر ليست عارية، وأن الشعب المصري لن يهدأ حتى يستعيد حريته وكرامته من السلطة التي سرقت حقوقه.
وعرض كنانة مقتطفات من خطابات للسيسي وهو يثني ويوجه التحية لثورة 25 يناير في ذاكرها على مدار السنوات الماضية، وكان آخر تلك الخطابات في شهر يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
المصدر
الجزيرة مباشر
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