ابداعات
تامر جمال: الحكومات تنشر الكراهية في المدارس (فيديو)
بث الفنان والأخصائي النفسي المصري تامر جمال تسجيلا جديدا بعنوان "تعليم الكراهية" ضمن حلقاته "النفسية في أسبوع".
وقال جمال إن صناعة الكراهية في أطفال المدراس شوه تفكير الأطفال كما يحدث في مناهج مصر وإسرائيل والسعودية.
وأوضح أن هناك غسيل لمخ الأطفال في المدارس ونقل عن الكاتبة نادية الشقيفي أنه أسلوب يستخدم للتأثير على الناس والطلاب لتغيير معتقداهم بأخرى بديلة.
وأضاف أن نشر هذا الأسلوب من أتباع السلطة يؤثر قطعا على طبيعة الإنسان في الكبر وطريقة تفكيره وتأييده المطلق للسلطة مهما حدث من إجرام أو ظلم فإنها لا تتأثر به.
المصدر
الجزيرة مباشر
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