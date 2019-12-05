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بعد أن فقدت عينها.. "وردة" تفتح من جديد (فيديو)
الطفلة وردة الصوفي، لاجئة سورية، ظهرت على شاشة الجزيرة مباشر لنشر معاناتها إثر إصابتها بشظية في عينها منعتها من مواصلة تعليمها، بسبب خجلها من مواجهة زملائها في المدرسة.
أثرت هذه الإصابة على وردة نفسيًا ومعنويًا، وحرمتها من ممارسة الكثير من هواياتها ومنها التسجيل في دورات تحفيظ القرآن والألعاب.
عقب ظهورها على "الجزيرة مباشر"، تكفل فاعل خير بجميع تكاليف عمليتها، وتمكنت من إجراء عملية تركيب عدسة لعينها، وبدأت في مباشرة حياتها بصورة طبيعية.
المصدر
الجزيرة مباشر
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