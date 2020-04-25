"احكي يا قهرزاد".. معاناة شعب بسبب أزمة كورونا (فيديو)
وتحت عنوان "احكي يا قهرزاد.. معاناة شعب بسبب أزمة كورونا" جاءت الحلقة الأولى ضمن سلسلة تعيد إنتاج (ألف ليلة وليلة) بطريقة ساخرة.
وتناولت الحلقة، الحادث الذي ربما يكون الأبرز على الإطلاق في القرن الحالي، والذي ما تزال فصوله تتوالى في كل أنحاء العالم، ألا وهو انتشار فيروس كورونا الذي دخل كل الدول تقريبا.
وتناول المسلسل في أسلوب ساخر حوارا بين شهريار وزوجته شهرزاد وهي تحكي له عن وباء كورونا منذ بداية انتشاره في الصين وانطلاقه منها إلى أرجاء المعمورة.
وعرجت شهرزاد في سردها إلى عودة "المغتربين" من ديار الغربة إلى بلادهم من كل الأنحاء، ضمن الإجراءات التي اتخذت، وهنا تناول الحوار أحداثا بعينها، منها عودة مواطنين، كان من الطبيعي أن يتم حجرهم.
لكن في قصة شهرزاد الحديثة، تم حجر هؤلاء صحيا -ولا بأس في ذلك فهي إجراءات متبعة وموصى بها- لكن "المغتربين" تم حجرهم في فنادق وعلى حسابهم الخاص، وهي تكلفة باهظة بالنسبة لهم.
وأدت تداعيات الفيروس والإجراءات التي اتخذت للحد من انتشاره إلى "حبس" الملايين من البشر في أرجاء المعمورة داخل بيوتهم بسبب التفشي السريع للفيروس.
وألف ليلة وليلة هو كتاب يتضمّن مجموعة من القصص التي وردت في غرب وجنوب آسيا بالإضافة إلى الحكايات الشعبية التي جُمِعت وتُرجمت إلى العربية.